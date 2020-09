Den Haag mag Porsche, huis en bankrekeningen van frauderende ambtenaar in beslag nemen

Man (49) wil niet meewerken aan aanhouding, worstelt met agent

11:50 Een 49-jarige man is gisteravond aangehouden voor heling. Hij reed op een gestolen motor over de Prinses Beatrixlaan, waar een agent hem aansprak. Daarop ging de man er met hoge snelheid vandoor. Motoragenten zetten de achtervolging in.