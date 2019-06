Den Haag meldt zich aan voor organisatie Eurovisie Songfestival, maar zet wellicht niet door

,,We gaan ons nu aanmelden, maar de organisatie heeft ook een eisenpakket. Dat pakket komt na aanmelding beschikbaar. Dat gaan we bekijken en daarna gaan we afwegingen maken”, legt een woordvoerder van de gemeente uit.



NPO wil dat steden in de race voor het Eurovisie Songfestival een zogeheten bidbook maken, waarin de uitgebreide plannen voor onder meer de locatie, logistiek en veiligheid aan bod komen. ,,De conclusie kan zijn dat we niet aan de eisen kunnen voldoen. Dan gaan we ook geen bidbook inleveren.’’



De hofstad staat er volgens de gemeente Den Haag op dit moment anders in dan Rotterdam, dat zich ook officieel aanmeldt. ,,Rotterdam stelt dat zij al voor tachtig procent klaar is met het bidbook. Wij zijn zover nog niet.”