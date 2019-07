‘Den Haag moet doorpakken met idee voor nieuw surfbus - en camperdorp’

Vak Apart 'Een hovenier moet vooral goed kunnen kijken'

25 juli 'In de rubriek Vak Apart gaat over mensen die met hun handen werken en daar meester in zijn. Vandaag een meester-hovenier. Als je vertelt dat je hovenier bent denken ze dat je langs de Scheveningseweg staat te schoffelen'', zegt Jacques Gielisse (59), terwijl hij in de hangaar met rijdend hoveniersmaterieel enthousiast het heetwatervoertuig wil starten voor een demonstratie van het ecologisch bestrijden van onkruid met, robotoog aangestuurde, stoom.