Den Haag moet drijvende camping krijgen op Binckhorst

Plezierbootjes, kleine jachtjes, sloepjes met slaapplek, maar wellicht ook vlotten waar tentjes met slaapzakken op passen, zouden in de toekomst in campingsferen moeten kunnen aanmeren in een van de havens. Peter Duivesteijn, directeur van De Ooievaart dat rondvaarten organiseert, pleit al langer voor zo'n stadscamping op een steenworp afstand van het centrum van Den Haag. ,,De Poolsterhaven in de Binckhorst staat grotendeels leeg en wacht op een beheerder. Dit is een prachtige plek voor een varende camping'', vindt hij.

Eenvoudige wijze overnacht

Toeristen moeten op de Haagse drijvende camping op hun bootjes kunnen slapen. Met op de kade faciliteiten als een douche en toiletten. Volgens Duivesteijn is het de ideale manier voor de toerist die op een eenvoudige wijze wil overnachten in de Residentie. Het wordt geen jachthaven, maar echt een plek met de entourage en het gevoel van een camping. ,,Waar in Nederland maak je dat nog mee dat je op tien minuten van het stadscentrum een waar campingparadijs kunt zijn?''



Ralf Sluijs van Groep de Mos is enthousiast over het idee. Hij ziet nog meer kansen voor het water. ,,De grachten in de Haagse binnenstad worden steeds mooier waardoor bezoekers er graag doorheen varen. De Binckhorst is met goede horeca meer dan aantrekkelijk om aan te meren.''



Volgens Sluijs kan het een opsteker zijn voor de economie en kunnen Haagse ondernemers ervan profiteren.



De partij vraagt het college onderzoek te doen naar het plan.



