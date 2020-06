‘Den Haag moet excuses maken voor rol in slavernijverleden’

Den Haag moet het Haagse koloniale verleden en het slavernijverleden een plek geven in de stad en excuses maken voor de rol die de hofstad daarin heeft gehad. Dat zeggen acht fracties in de Haagse gemeenteraad in een initiatiefvoorstel.

NIDA, HSP, PvdA, PvdD, ID, GroenLinks, SP en CDA hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend. In het voorstel vragen de fracties het college om onder meer een onderzoek te doen naar het slavernij- en koloniale verleden van Den Haag.



,,Het wordt tijd om als internationale stad van vrede en recht in het reine te komen met ons verleden en voorop te gaan in de bewustwording op welke wijze ons verleden doorwerkt in het heden en onze toekomst”, aldus Cemil Yilmaz, fractievertegenwoordiger van NIDA.: ,,Wij kunnen als Den Haag, waar zo veel gemeenschappen uit (voormalige) koloniën woonachtig zijn, niet meer achterblijven.”

Ook vragen de fracties om formele excuses voor de rol van Den Haag in het slavernij- en koloniale verleden en willen zij twee slavernijmonumenten die recht doen aan zowel het trans-Atlantische als het Indisch-Oceanische slavernij- en koloniale verleden.



,,Slavernij is helaas een onderdeel van de Haagse geschiedenis”, zegt Robin Smit, gemeenteraadslid van de PvdD. ,,We kunnen die geschiedenis niet meer wissen, maar we kunnen er wel op terugkijken en uitspreken dat we die onderdrukking van mensen nooit meer willen in onze stad van Vrede en Recht.”

Daarnaast vragen de fracties om structurele aandacht en afzonderlijke herdenkingen en vieringen, zoals op 25 april de onafhankelijkheid van de Republiek der Zuid-Molukken, op 5 juni de Hindoestaanse migratie, op 1 juli Keti Koti, op 9 augustus de Javaanse migratie en op 17 augustus zowel Tula als de onafhankelijkheid van Indonesië.



,,Het is nu tijd dat deze voornemens worden omgezet in actie”, zegt Serpil Ates van GroenLinks. ,,We moeten onze koloniale geschiedenis erkennen en letterlijk een plek geven in de stad.”

Klas

Niet alleen in de stad maar ook in het onderwijs moet er meer aandacht komen voor het Haagse slavernijverleden, vindt Rick Hoefsloot, fractievertegenwoordiger van de SP. ,,Met dit voorstel brengen we het slavernijverleden dichtbij en geven we leraren de mogelijkheid om het Haagse slavernijverleden te bespreken in de klas. Zo leren we van onze geschiedenis, zodat we samen verder kunnen.”