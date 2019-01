‘Den Haag moet meedoen aan proef met legale wiet’

‘Vondst zware metalen in Zandmotor is waarschu­wing’

7:02 In het zand van het schiereiland de Zandmotor tussen Ter Heijde en Kijkduin zijn hoge concentraties zware metalen als arseen gevonden. Rijkswaterstaat zegt dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is, maar volgens een van de grondleggers van het project moeten we de vondst zien als een waarschuwing.