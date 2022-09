Den Haag moet nieuwe werkloosheidsdoelen stellen: niet iedereen vindt een baan

Haagse economie is weer op stoom, vooral dankzij een toename van het aantal zzp’ers

Hoewel de coronacrisis zijn sporen heeft nagelaten en er de afgelopen periode duidelijk een krimp was te zien, klimt de Haagse economie uit het dal. Alleen de krappe arbeidsmarkt is nog een groot probleem. Dat concluderen onderzoekers van de Haagse Hogeschool die de lokale economie onder de loep namen in opdracht van de gemeente Den Haag.

16 juni