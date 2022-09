Den Haag moet nog wat koninklijker worden

Fans en critici langs route van Prinsjes­dag en tractoren van proteste­ren­de boeren in beslag genomen

Vandaag is het Prinsjesdag. Na dagen van voorbereidingen is Den Haag er weer klaar voor. Hoe verloopt de derde dinsdag van september in de Haagse binnenstad? Volg alles via ons liveblog.

20 september