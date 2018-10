Den Haag moet op zoek naar geld

Het stadsbestuur is vooral de klos door de toenemende financiële tegenvallers in de Haagse jeugdzorg. Zoals in zoveel gemeenten in Nederland rijzen de kosten de pan uit door onder meer een toegenomen vraag naar hulp aan kwetsbare jongeren.

In 2017 was het tekort al 14 miljoen euro, maar de gemeente Den Haag ging er - tot ergernis van criticasters - vanuit dat deze tegenvaller in de jeughulp eenmalig zou zijn. De provincie Zuid-Holland oordeelt nu dat het nieuwe stadsbestuur in de begroting van 2019 (tot 2022) rekening moet houden met een jaarlijkse flop van 14, 5 miljoen euro.

Misschien is dat zelfs nog veel te laag. Drie weken geleden werd bekend dat de tekorten op de Haagse jeugdzorg dit jaar zonder ingrijpen stijgen naar 18 tot 21 miljoen euro. Nieuwe wethouder Kavita Parbhudayal wil het probleem met straffe kostenbeheersing te lijf gaan.

Vier jaar

Gevraagd naar de structurele tegenvaller van 14,5 miljoen euro, die de gemeente Den Haag komend jaar en de jaren erna van de provincie moet gaan oplossen, is een Haagse gemeentewoordvoerder helder: ,,Dat bedrag is in elk geval voor de komende vier jaar gerepareerd.''

Hoe? Dat blijft echter onduidelijk. Volgens de Haagse begroting van 2019 kan de wethouder jeugdzorg een alternatief potje uit het coalitieakkoord aaanspreken, dat in totaal optelt tot 16 miljoen eenmalig. Een bedrag waarmee het structurele jeugdhulptekort dus voor iets meer dan een jaar kan worden gedekt.

Weerstandsvermogen

Het risico van zware tegenvallers in de jeugdzorg is voor een groot deel wel benoemd. Zoals ook andere potentiële financiële risico's in kaart zijn gebracht. Daarmee houdt de gemeente Den Haag haar weerstandsvermogen op peil. Maar of de gemeenteraad er eventueel mee akkoord zou gaan om die zo noodzakelijke reservepot ook echt aan te spreken, is nog maar de vraag.