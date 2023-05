Den Haag moet vanaf volgend jaar nog eens duizenden asielzoekers opvangen: ‘Dit is onhaalbaar’

Vergrijsd Rijswijk wordt kinderpara­dijs dankzij gemeentebe­leid: ‘Regeren is vooruit­zien’

In Rijswijk schieten de speeltuinen uit de grond. Niet voor niets, want het aantal jonge gezinnen neemt er met de komst van nieuwe wijken rap toe. Tien jaar terug was Rijswijk nog een van de meest vergrijsde plekken van het land, nu is de verwachte bevolkingsgroei vijf keer die van het landelijk gemiddelde.