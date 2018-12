Den Haag mogelijk in de fout met onbeperkte vergunningen strandtenten

Tijdens de rechtszaak in Den Haag merkte rechter en staatsraad Hannah Sevenster op dat het Haagse strandtentbeleid mogelijk in strijd is met de Europese Dienstenrichtlijn. Die schrijft, kort gezegd, voor dat overheden alleen schaarse vergunningen mogen verlenen als die een bepaalde tijd geldig zijn, bijvoorbeeld tien jaar. Anders hebben andere dan de zittende strandtenthouders nooit meer kans om mee te dingen naar een strandtentplek of een horecavergunning. Volgens de gemeentewoordvoerster van Den Haag voldoet het beleid wel degelijk aan alle Europese en landelijke regels. Maar waarom, dat werd niet duidelijk tijdens de rechtszitting aan de Kneuterdijk.

Gezeik

,,We zitten na jaren door de gemeente van het kastje naar de muur te zijn gestuurd er emotioneel echt doorheen”, zei vader Boekholt bij de Raad, ,,wij mogen wel biertjes verkopen, maar die mogen de mensen alleen net buiten ons terras en speelterrein opdrinken. Maar zodra ze het biertje op onze stoeltjes en tafeltjes nuttigen zijn we de pineut. Wij kunnen toch niet als politie op eigen terras rondlopen? Daar hebben we niet eens tijd voor. We zijn dat gezeik meer dan zat en willen een vergunning zodat we die aan die controleurs kunnen laten zien en wij gewoon rustig ons werk kunnen doen en proberen winst te maken. Want dat is sowieso al moeilijk met die eeuwige verbouwing van de strandboulevard.”