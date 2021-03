Den Haag naar de stembus: ‘Het is echt een voordeel dat het nu zo rustig is’

Verkie­zings­krant in Den Haag niet overal bezorgd: ‘Wordt ezeltje prik in het stemhokje’

14 maart Waar is de dichtstbijzijnde stembureau en welke keuze is er eigenlijk? Handig om te weten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komende woensdag 17 maart. Die informatie is te vinden in de Verkiezingskrant. Eén probleem: in meerdere wijken in Den Haag is die niet bezorgd.