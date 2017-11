Den Haag niet langer tweede ‘Airbnb-stad’

Dat blijkt uit cijfers van huizenverhuurplatform Airbnb. Zo’n 1.400 Hagenaars bieden (een deel van) hun huis aan op de site van Airbnb. Ze bieden per jaar een onderkomen aan ruim 62.000 gasten. Een verhuurder houdt daar gemiddeld 3.200 euro aan over. Opvallend is dat een op de vier gasten uit Nederland komt. Met name Amsterdammers weten de hofstad goed te vinden.

Exacte gegevens over Rotterdam en Utrecht wil Airbnb pas later deze week bekendmaken, maar een woordvoerder bevestigt dat de drie steden qua aantallen verhuurders en gasten ongeveer gelijk zijn. Opvallend, omdat tot voor kort Den Haag met afstand nog de nummer twee van Nederland was. Amsterdam blijft absoluut koploper. Daar worden maandelijks 18.000 woningen verhuurd.

Airbnb ligt de laatste jaren onder vuur, omdat kamerverhuur een van de redenen is van het splitsen van woningen. Daardoor creëren huiseigenaren ruimte om de nieuwe kamers commercieel te verhuren. Omdat het woningen zijn waar tot dan toe vaak gezinnen woonden, leeft in diverse wijken van de stad de vrees voor een achteruitgang van de sociale cohesie. De gemeente laat weten dat er sinds april vijftien meldingen van verhuuroverlast zijn binnengekomen. Het zou met name om geluidsoverlast en rookoverlast gaan.

Charmeoffensief

Airbnb is inmiddels een charmeoffensief begonnen om de stad voor zich te winnen. Vandaag gaan medewerkers van het bedrijf in gesprek met lokale politici. ,,We zijn op zoek naar een persoonlijke aanpak voor Den Haag’’, zegt een woordvoerder. ,,We willen de verhuurders helpen de regels na te leven.’’ Hoe die concrete aanpak eruit ziet, is nog niet duidelijk.

Quote We zijn op zoek naar een persoonlijke aanpak voor Den Haag Woordvoerder Airbnb