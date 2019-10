Den Haag onderzoekt mogelijkheden van groene daken tram- en bushokjes

Richard de Mos: ‘We krijgen oude, elitaire politiek weer terug’

20 oktober Richard de Mos heeft vandaag op Twitter gereageerd op berichten dat twee wethouders van CDA en PvdA hemzelf en Rachid Guernaoui zullen vervangen in het Haagse stadsbestuur. Hij vindt dat de verkiezingsuitslag daarmee genegeerd wordt. Groep de Mos is met acht zetels de grootste partij in Den Haag.