Den Haag onderzoekt speciale app verdacht gedrag verklikken

Den Haag onderzoekt of een speciale app moet worden ingezet om buren vermoedens van criminaliteit in de buurt makkelijk te kunnen laten melden.

Zo'n app moet worden ingezet in gebieden waar de gemeente ondermijning gaat bestrijden - de vermenging van boven- en onderwereld. Hierbij gaat het onder meer om witwassen via vastgoed, uitbuiting of slechte huisvesting van arbeidsmigranten of drugshandel. Burgemeester Remkes gaat hiermee dit jaar beginnen in de Weimarstraat.

Hij laat nu onderzoeken of een speciale 'Meld-een-vermoeden-app' een nuttig instrument is. Signalen van criminele gedragingen vaak onopgemerkt voor misdaadbestrijders, omdat ze niet gemeld worden. Met de app zou deze meldingsbereidheid kunnen worden vergroot, is het idee achter de invoering er van.

Verplichten

De app is maar een van de ideeën die momenteel worden onderzocht. Den Haag is ook met het kabinet in gesprek over de mogelijkheid om woningkopers te verplichten om in het huis te gaan wonen dat ze kopen. Zo moet worden tegengegaan dat beleggers arbeidsmigranten huisvesten. Verhuurders die dit wel willen doen, moeten dan een speciale vergunning aanvragen.

Ook wil Den Haag meehelpen met de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in zijn strijd om het mogelijk te maken om vastgoedtransacties met crimineel geld te dwarsbomen door het mogelijk te maken panden af te pakken die bijvoorbeeld met misdaadgeld zijn verworven. ,,Om dat voor elkaar te krijgen hebben we het rijk nodig, het lijkt me goed om hier als vier grote steden samen verder in op te trekken", schrijft Remkes.