Den Haag ontvangt ze met open armen: de ambtenaren komen (deels) weer terug

Als bij toverslag transformeerde Den Haag in maart vorig jaar in een ongewild stiltegebied. De tienduizenden ambtenaren die dagelijks de reusachtige kantoren langs onder meer de Turfmarkt en de Rijnstraat bevolkten, moesten plotseling allemaal thuiswerken. De lunchrooms, koffiebars en broodjeszaken verloren in een klap vrijwel alle klandizie. Ook in de trams en treinen werd het oorverdovend stil.