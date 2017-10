Den Haag op grote doek bij Nederlandse films

Den Haag komt in de toekomst regelmatig voorbij in bioscopen. Weer strijken er filmploegen in de hofstad neer om opnames te maken voor nieuwe films.

Het kan niet op. De Netflix-serie Sense8, The Fox, Heer en Meester, Godin van de Jacht. Allemaal (inter)nationale films en series die dit jaar filmen. En daar blijft het ook niet bij. Zo waren er gisteren opnames in de stad voor de film ‘De Dirigent’ waar onder meer Annet Malherbe in speelt. De film is gebaseerd op het levensverhaal van Antonia Brico uit Nederland. Zij was eind jaren twintig de eerste vrouwelijke dirigent van de wereld.

Verder zijn er morgen ook opnames voor Bon Bini Holland 2 in Den Haag. Jandino Asporaat speelt de hoofdrol in deze film die gaat over een man die naar Nederland vliegt om zijn vriendin terug te winnen.

Geduld

Benieuwd hoe Den Haag schittert op het grote scherm? Dan moet je nog even wachten. 'De Dirigent' en Bon Bini Holland 2 zijn beiden pas eind 2018 in de bioscopen te zien.

Opvallend is het niet dat er steeds meer films in Den Haag worden opgenomen. Zo'n half jaar geleden heeft het stadsbestuur het filmmakers makkelijk gemaakt om in de stad te werken. Zo is er een speciale ‘film-commissaris’ wiens taak het onder meer is ondernemers en filmmakers bij elkaar brengen. Hij benadert ook zelf actief filmmakers, met bijvoorbeeld suggesties voor decor.