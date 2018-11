Den Haag op zoek naar geld en groots ov in Düsseldorf

Zou het? Robert van Asten heeft goede hoop. Deze week denkt de verkeerswethouder van D66 bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spijkers met koppen te kunnen slaan als het gaat om de financiering van onder meer een ov-verbinding naar de nieuwe woonwerkwijk De Binckhorst.



Het zou bijzonder zijn. Tot nu toe was het nieuwe kabinet niet heel scheutig met geld voor bus- en tramlijnen. Waar de grote steden groeien als kool en meer en beter openbaar vervoer nodig hebben om al die nieuwe inwoners te bedienen, steekt de regering haar extra verkeersgelden bijna uitsluitend in wegen. En dat ergert de steden die hun bouwopgave niet los willen zien van het bijbehorende ov. ,,Geen rails, geen woningen'', zei de Haagse wethouder Boudewijn Revis al eens namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.



Zo'n vaart zal het niet lopen. Maar de noodzaak van een fors ov-budget staat buiten kijf. Alleen Den Haag al zoekt circa een miljard euro voor de gewenste 'schaalsprong' in het openbaar vervoer. De stad mikt vooral op het uitbouwen van de drukste hoofdroutes: straks moeten twee deels ondergrondse railverbindingen toekomstige reizigers sneller en vaker van Scheveningen via station Den Haag Centraal en de Binckhorst naar de regio brengen (de Koningscorridor) en van Zoetermeer via een flinke doorgetrokken tramtunnel naar Den Haag Zuidwest (de Leyenburg-corridor).