Den Haag opnieuw decor nationaal aftelmoment

De NOS sluit 2018 af met een programma aan de Hofvijver en aansluitend een vuurwerkshow. Het aftellen en de feestelijkheden worden live uitgezonden op NPO 1.



Het is de vijfde keer dat de NOS het aftelmoment organiseert. De eerste drie keer gebeurde dat in Amsterdam en vorig jaar was voor het eerst de beurt aan Den Haag.



Krikke zei verguld te zijn met de keuze voor haar gemeente. ,,Ik kijk ernaar uit om bij de Hofvijver samen met miljoenen Nederlanders die naar de televisie kijken het jaar af te sluiten'', zei zij.