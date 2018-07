Den Haag opnieuw decor van groot zeilevenement

Verschil

Met die eerste wedstrijd op het WK kan al direct een verschil gemaakt worden. ,,Voor ons is dit een belangrijk onderdeel, omdat onze boot eigenlijk op offshorewedstrijden is ingericht. Bij de races voor de kust, die deze week nog gaan volgen, zijn we minder in het voordeel.''



Zijn boot is de Flying Dolphin, een Dufour 40 van twaalf meter. Daarmee is de 49-jarige Bennebroeker diverse keren succesvol geweest. Recent zegevierde hij niet alleen in de Vuurschepenrace ( Scheveningen naar Engeland en terug) tijdens de North Sea Regatta, maar hij won ook het eindklassement.



Maakt dat hem en zijn negenkoppige bemanning tot de favorieten? Ellemeet, die lid is van de Jachtclub Scheveningen en de Scheveningse haven als ligplaats heeft, zeilt tenslotte door zijn 'achtertuin'. ,,Nee, er zijn vier of vijf boten die voor de eerste plek vechten. Wij mikken op een plek in de top 15 en het zou gaaf zijn om in de top 10 te eindigen.''



Voor de directeur van een ICT-bedrijf is het zijn tweede deelname aan het WK. ,,Twee jaar geleden in Kopenhagen (Denemarken, red.) waren we er ook bij. Toen wisten we al dat het WK naar Scheveningen zou komen. We zijn er puur als voorbereiding naartoe gegaan. Van de zestig boten werden we elfde. Dat ging boven verwachting goed. Als er in de laatste dagen meer wind had gestaan, waren we nog hoger geëindigd. Die windstilte was niet in ons voordeel.''