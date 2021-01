Den Haag opnieuw slachtoffer van verduistering: zes ton verdwenen uit gemeentelijke geldautomaat

Dat laat het stadsbestuur weten in een brief aan de gemeenteraad die eerder al in het geheim op de hoogte was gesteld van de fraude. Ook vorig jaar was Den Haag al eens de dupe van een zware fraude. Een Haagse ambtenaar zou toen in een paar jaar tijd via valse facturen de gemeente Den Haag voor 1,7 miljoen euro hebben opgelicht.