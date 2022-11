Den Haag: Oranjeversiering in straten mag, maar niet te laag

Bekendste oranjes­traat pakt voor winters WK uit met oranje kerstbomen, sinterkla­zen en kerstman­nen

Over minder dan drie weken begint het WK en de bekende oranjestraten zijn er al helemaal klaar voor. Op de Haagse Marktweg wapperen de 50 kilometer aan vlaggetjes al weer in wind. De versiertraditie is nog nog niet eens zo oud. Het begon allemaal op een camping in Barneveld, tijdens het onvergetelijke EK van 1988.

31 oktober