Den Haag overlegt met betrokken partijen over boerenprotest met tractoren

Raad verbaasd over trage afhande­ling vonkenscha­de: 'We hadden juist gevraagd coulant te zijn’

8:26 Politieke partijen in de Haagse raad zijn verbaasd dat zoveel Scheveningers nog niets gehoord hebben van de gemeente over schade tijdens de vonkenregen de afgelopen jaarwisseling. ,,De raad had juist gevraagd om coulant te zijn", zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns van coalitiepartij GroenLinks.