Den Haag populair: Veel meer hotels geboekt

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste helft van dit jaar werden in Den Haag 826.000 hotelovernachtingen geboekt. Vorig jaar in dezelfde periode waren dat er nog 729.000.



De stijging van 13,3 procent bewijst volgens directeur Marco Esser van Den Haag Marketing, de organisatie die zich onder meer bezighoudt met toerisme, dat de stad alsmaar populairder wordt bij mensen uit binnen- en buitenland.



,,Veel musea, een breed horeca-aanbod, bekende winkels: Den Haag is de afgelopen jaren aantrekkelijker en gezelliger geworden", zegt Esser. ,,In de zomer is Den Haag altijd populair geweest, met name vanwege het strand. Inmiddels wordt de stad zowel bij goed als bij slecht weer drukbezocht. Er is altijd wel iets te doen. Met als gevolg meer toeristen, die bovendien geregeld langer dan één dag blijven."



In heel 2016 boekten 7,4 procent meer mensen een hotel in Den Haag dan het jaar ervoor. ,,Met dat percentage waren we al heel blij. We werken hard om Den Haag goed op de kaart te zetten. Dat de eerste helft van 2017 er nóg beter uit ziet, is hartstikke mooi."



Achterover leunen is er voorlopig echter niet bij, benadrukt Esser. ,,Het is belangrijk dat we de toerist hier houden. Daarvoor zijn meer hotels nodig, met name in het 2- en 3-sterrensegment. Het aantal hotels in Den Haag blijft achter op steden als Amsterdam en Rotterdam. Als krapte ontstaat, gaan de prijzen van hotelkamers omhoog en dat is onaantrekkelijk. Er zijn meer hotels nodig om het toenemende aantal toeristen van onderdak te kunnen blijven voorzien."