Den Haag reageert op ‘stop met volbouwen van de stad’: ‘Alleen in het Westland bouwen is niet genoeg’

woningnood Den Haag te vol? Dan bouw je die huizen gewoon in Westland: ‘Dat is toch een agrarisch bedrijven­ter­rein’

Stop met het volbouwen van de stad met al die hoge woontorens met mini-appartementen en zet je woonwijken elders neer, bijvoorbeeld in tuinbouwgebied in Westland. Die noodkreet slaakt de Haagse oud-wethouder ruimtelijke ordening Peter Noordanus. ,,Als we niet oppassen, bouwen we de kwaliteiten van Den Haag weg.”