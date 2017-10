Den Haag rouwt: Amsterdam verliest warme burgervader en behendige straatvechter

'Bank met de S' voor heel eventjes terug in Den Haag

11:29 Het leek of 'de bank met de S' weer even terug was in Den Haag. Zeker 250 oud-medewerkers van de Nutsspaarbank bezochten gisteren de reünie in het oude hoofdkantoor aan de Riviervismarkt, dat tegenwoordig Nutshuis heet.