Den Haag rouwt om geliefde acteur en schrijver Dolf de Vries: ‘In mijn geheugen gegrift als Ed Couwenberg’

Leo van der Velde: ‘Het voelde of ik bij een buitengewoon aardige oom aan tafel werd uitgenodigd’

,,De eerste keer dat ik hem dik tien jaar geleden ontmoette was in restaurant Oscars, pal achter het Carlton hotel in Scheveningen waar hij met drie vrienden at. De krant was niet uitgenodigd, maar getipt. We kwamen gelijktijdig binnen en toen ik me excuseerde zei hij dat dit geen enkel probleem was. Hij sloeg een arm om m’n schouder, introduceerde me bij zijn tafelgenoten en deed of hij me al jaren kende. Het voelde of ik bij een buitengewoon aardige oom, die ik lang niet had gezien, aan tafel werd uitgenodigd.”