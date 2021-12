Den Haag scheldt rente van leningen aan duizenden ondernemers kwijt: ‘De financiële nood is hoog’

Video Drie aanhoudin­gen na melding van schietpar­tij in Van Ruysbroeks­traat

De politie heeft zaterdagavond drie personen aangehouden naar aanleiding van een melding van een schietpartij in de Van Ruysbroekstraat in Den Haag. Ook is er een vuurwapen in beslag genomen. Er raakte niemand gewond.

