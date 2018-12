Den Haag schittert op Chinese televisie

De Mos merkt dat Den Haag populair is onder Chinezen. ,,We vertellen continu wat we allemaal in huis hebben: van de regering tot het koninklijk huis en van het Vredespaleis tot het Mauritshuis. Chinezen vinden dat maar wat interessant, blijkt tijdens ieder gesprek.”



De handelsmissie draait verder om het creëren en versterken van de economische banden met Chinese bedrijven. Zo vestigen elektronicaspecialist Konka en logistiek bedrijf JCEX binnenkort hun Europese hoofdkantoor in Den Haag. Daarnaast verstevigde De Mos de samenwerking met de miljoenenstad Shenzhen, de Kamer van Koophandel van Sjanghai en telecomgigant Huawei, dat een kantoor in Voorburg heeft.



