Den Haag scoort goed met cultuur, al doet de stad weinig met films

Dat blijkt uit cijfers van de Atlas voor Gemeenten 2018. Deze staat dit jaar in het teken van kunst en cultuur. In de analyse wordt onderzocht hoe de vijftig grootste gemeenten van Nederland er voorstaan op het gebied van de podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren en film. Ook werd naar de culinaire kwaliteit gekeken.

Op de lijst staat Den Haag op plaats dertien. Hiermee ziet de stad gemeenten als Delft, Maastricht, Dordrecht en Arnhem aan zich voorbij gaan. Maar nog steeds scoort de stad hoger dan het gemiddelde. Dit komt vooral door de grote hoeveelheid beeldende kunst die de stad te bieden heeft. Op het gebied van film en cultureel erfgoed scoort de stad relatief laag. Andere grotere gemeenten in Nederland scoren relatief beter dan Den Haag in deze categorieën.

Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg, op plek 44 in de lijst, doet het vooral goed met haar culinaire aanbod. Op ander cultureel gebied heeft de gemeente niet veel te bieden. Ook hier is, evenals in Den Haag, weinig te beleven voor filmliefhebbers. In deze gemeente is namelijk helemaal geen bioscoop te vinden en scoort dus slecht op dit onderdeel.