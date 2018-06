Den Haag scoort niet best met de dienstverlening aan ondernemers

Een 6,22 als waardering is natuurlijk een voldoende, maar Den Haag kan niet heel blij zijn met de score voor haar telefonische dienstverlening aan Haagse ondernemers. Van de 160 onderzochte gemeenten presteren er 143 beter dan Den Haag. De afhandeling van vragen per e-mail gaat de gemeente beduidend beter af met een score van 7,89.



In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn 160 gemeenten onderworpen aan een mystery guest-onderzoek. Gekeken is hoe zij vijftien relevante ondernemersvragen (over vergunningen, onheffingen en bestemmingsplannen) per telefoon en vijf vragen per mail beantwoorden.



In vergelijking met een onderzoeksrapport uit 2013 blijkt dat de waardering van de ondernemers voor de gemeentelijke dienstverlening is gestegen van een 6,4 naar een 7 (bij telefonisch beantwoorde vragen) en van een 6,4 naar een 6,5 bij vragen over de mail.