Den Haag skatehoofdstad van Nederland? Eerst actie: ‘Red de Haagse skatecultuur’

Het is niet de eerste actie: eerder werd er al een petitie gestart om aandacht te vragen voor de skatecultuur. Als het aan Tijmen van Wijngaarden van SP Den Haag ligt, blijft het niet alleen bij deze demonstratie. ,,We moeten natuurlijk de huidige maatregelen in acht nemen en dat maakt protesteren heel moeilijk. Toch zien we genoeg alternatieven. Het is hoog tijd dat Den Haag meer aandacht besteedt aan skaters, daarin heeft Den Haag nog veel werk te verzetten. We roepen skaters op om hun volgers te vragen onze petitie te onderteken. Ook vragen we ze om de gemeente op te roepen om eindelijk eens aandacht te geven aan de tientallen skaters die dag in, dag uit in de stad te vinden zijn. Wij willen van Den Haag de skatehoofdstad van Nederland maken!”