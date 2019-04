Den Haag spant kroon met explosieve toename aantal miljoenenwoningen

Alleen in Amsterdam staan meer huizen die een miljoen of meer kosten, blijkt uit onderzoek van vastgoeddatabedrijf Calcasa. Wassenaar maakt de landelijke top drie compleet met 2050 miljoenenwoningen. In Delft en Westland samen staan in totaal slechts 300 woningen met een waarde van een miljoen. Landelijk gezien komt Den Haag als winnaar uit de bus als het gaat om de procentuele toename van het aantal miljoenenwoningen in de stad. Van de vier grote steden laat Den Haag met een groei van 45,7 procent ten opzichte van 2017, de grootste groei van het aantal miljoenenwoningen zien. Ter vergelijking: in Amsterdam nam het aantal miljoenenwoningen in datzelfde jaar met 33,5 procent toe.

Miljoenenpaleisje

Het Haagse Statenkwartier spant met 500 woningen van een miljoen of meer de kroon. Wie daar een miljoenenpaleisje wil aanschaffen, betaalt zo’n 3.900 euro per vierkante meter. Hoewel in Wassenaar in totaal minder miljoenenwoningen staan, zijn kopers daar met zo’n 6600 euro per vierkante meter een stuk duurder uit. De Wassenaarse buurt de Kievit telt in totaal zo’n 450 miljoenenwoningen en is daarmee de meest miljoenenwoningrijke buurt.



Wie in de Bloemcamplaan in Wassenaar woont, is zeer waarschijnlijk miljonair. Alle woningen in die straat zijn namelijk meer dan een miljoen waard. Wassenaar is met maar liefst vijf straten sowieso rijk vertegenwoordigd op het top 10-lijstje met het hoogste aandeel miljoenenwoningen in één straat. Aan zo’n 98 procent van de huizen aan de Schout bij Nacht Doormanlaan en de Konijnenlaan in Wassenaar hangt een prijskaartje van meer dan een miljoen euro. Ook de Groot Haesebroekseweg en de Groot Hoefijzerlaan sieren de lijst met respectievelijk 96 procent en 87 procent miljoenenwoningen in de straat.