Regio staat blank: Brandweer druk met overlast

Ook De Lier in het Westland heeft te kampen met ondergelopen straten en in Schipluiden is er door de brandweer water weggepompt. Het aantal meldingen van wateroverlast in Zoetermeer en Delft blijft beperkt. ,,Ik weet niet hoe dat komt", zegt de brandweer woordvoerder. ,,Ik ben geen weervrouw en weet niet of daar minder regen is gevallen. Of dat er andere infrastructuur is of dat mensen minder snel bellen. Vaak is het zo dat het overtollige water in straten na verloop van tijd vanzelf weer zakt."



Kelders

De schrik zaterdagmorgen vroeg bij het eerste personeel dat aankwam bij De Bijenkorf in Den Haag was ook groot toen zij een deel van een kelder ondergelopen zagen. ,,Maar het gaat niet om een gedeelte waar het publiek komt. Wij gaan gewoon om 10 uur open vandaag zoals altijd", aldus een zegsvrouw. Hoe groot de schade is, is niet bekend. De brandweer sluit niet uit dat meer winkels in het centrum van Den Haag nog ondergelopen kelders zullen melden. ,,Maar vaak lossen ze het ook zelf op zonder ons te bellen."