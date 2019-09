Den Haag staat dit weekend in teken van vrede

In diverse plaatsen in Nederland wordt zaterdag stilgestaan bij de Internationale Dag van de Vrede. Met name in Den Haag, internationale stad van vrede en recht, worden zaterdag en ook zondag diverse evenementen gehouden.

In de Hofstad vindt vanavond onder meer een Vredesloop dwars door de stad en het Just Peace Festival plaats. Het programma kun je vinden op de website van Just Peace The Hague.

De Haagse Internationale Open Dag is onderdeel van het festival. Op zondag zijn in dat kader in Den Haag vele instellingen en organisaties te bezoeken die dagelijks werken aan vrede en/of recht. Door de deuren te openen willen zij de bezoekers een ‘kijkje in de keuken’ geven.

De Verenigde Naties riepen de Dag van de Vrede uit in 1981. De organisatie roept op deze dag alle lidstaten die in oorlog verkeren op een etmaal lang een staakt-het-vuren in te zetten.

Zaterdag begint ook de Nationale Vredesweek van de vredesbeweging PAX. Er worden een week lang diverse vredesactiviteiten gehouden door het hele land, zoals de Walk of Peace, een vredeswandeling door Almere. Dit jaar is het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’.

Deze organisaties openen morgen de deuren:

- Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)

- International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (Mechanism)

- Internationaal Strafhof (ICC)

- Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HccH)

- Internationaal Gerechtshof (ICJ), Permanente Hof van Arbitrage (PCA)

- Haagse Academie van Internationaal Recht

- Huis van Europa: Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en het Informatiebureau van het Europees Parlement

- Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE

- Eurojust

- International Commission on Missing Persons (ICMP)

- International Baccalaureatte Organization (IB)

- The Hague Humanity Hub

- Het Nutshuis: Justice and Peace

- Het Nutshuis: Netherlands Helsinki Committee

- Het Nutshuis: Human Security Collective

- Carnegie Stichting