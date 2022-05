Den Haag staat in top 3 van flitsbezorgers: vanuit acht magazijnen gaan zij op pad

Binnen het uur of nog sneller je boodschappen thuisbezorgd: Nederland telt steeds meer flitsbezorgers. Ook in Den Haag is een toename zichtbaar. Vanuit liefst acht magazijnen worden boodschappen verspreid. De hofstad completeert daarmee de top 3 na Amsterdam en Rotterdam.

Vier bedrijven doen in Nederland aan flitsbezorging: Flink, Gorillas, Getir en Zapp. Van deze vier is Flink met 63 darkstores in 38 steden het grootst. Op dit moment zijn er 123 bevoorradingsmagazijnen - oftewel darkstores - verspreid over het land. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers. Alleen in Drenthe en Zeeland zijn nog geen flitsbezorgers actief.

Volgens Colliers zitten flitsbezorgers vaak in steden met veel jonge inwoners, zoals universiteitssteden. Amsterdam telt de meeste magazijnen (34), gevolgd door Rotterdam (11) en Den Haag (8). Utrecht (6) en Eindhoven (6) maken de top 5 compleet.

Naast deze plaatsen zijn flitsbezorgers ook op veel andere plekken actief. In totaal tellen 38 steden minimaal één bedrijf dat in razend tempo bestellingen rond brengt. Zo is er in Rijswijk bijvoorbeeld ook één gevestigd, buurgemeente Delft kent er zelfs twee.

Geluidsoverlast

Niet alle gemeenten zijn blij met de darkstores die er actief zijn. Zo bepaalde de rechter eerder dit jaar dat een magazijn - of ‘hub’ - van Zapp in Amsterdam gesloten moest worden omdat de flitsbezorger overlast voor omwonenden veroorzaakte. Er kwamen zo’n 80 klachten binnen over het af- en aanrijden van bezorgers en geluidsoverlast. Ook zat het bedrijf in een pand waar volgens het bestemmingsplan geen distributiecentrum hoort.

Colliers onderzocht de locaties van alle hubs op de nabijheid van woningen, winkels en bedrijfsruimten. Hieruit blijkt dat 55 locaties, 44 procent van het totaal, in een woon- of woon-winkelgebied zit. De rest van de magazijnen is in winkelgebieden of op bedrijventerreinen gevestigd.

