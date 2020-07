Den Haag staat open voor opvang vluchtelingenkinderen

Ates had al een meerderheid in de raad achter zich en is blij dat het bestuur bereid is om vluchtelingen op te vangen. ,,Daarmee willen we als stad de meest onschuldige slachtoffers van oorlog en geweld, kinderen, een warm thuis bieden.”

De bereidheid betekent overigens niet dat het ook gaat gebeuren. ,,Een gemeente kan niet zelfstandig besluiten om vluchtelingenkinderen op te vangen”, valt te lezen in de beantwoording van de schriftelijke vragen. ,, Mocht het standpunt van het rijk in deze veranderen, dan wil het college zich graag over de dan ontstane situatie beraden.”

Quote Deze mensen zijn al gevlucht voor oorlog en geweld, maar zitten nu opnieuw vast op een onveilige plek Serpil Ates

Op dit moment bevinden zich 19.000 mensen in het Griekse vluchtelingenkamp Moria. Het kamp biedt eigenlijk ruimte voor 3000 mensen. In het kamp zijn ook duizenden kinderen zonder ouders. Volgens Ates leidt het volle kamp tot mensonterende situaties. ,,Dat mogen wij als welvarend land niet laten gebeuren.”

In de Nederlandse campagne wordt de regering opgeroepen 500 van die kinderen op zich te nemen. In Den Haag is vorige maand geprotesteerd, door onder anderen de zanger van Chef's Special, uit solidariteit met de gevluchte kinderen. Momenteel staat de Nederlandse regering opvang van vluchtelingenkinderen nog niet toe, maar als daar verandering in komt gaat Den Haag kijken op welke manier de stad de kinderen het beste kan opvangen.