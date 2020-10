Den Haag staat stil bij 75 jaar Verenigde Naties: ‘Juist in deze moeilijke tijden is het waardevol’

Het programma omvat 75 persoonlijke verhalen, blauwe verlichting van gebouwen, een tv-uitzending van de NPO en een gelivestreamd evenement vanuit het Vredespaleis.

75 verhalen

In samenwerking met verschillende organisaties zijn ‘75 jaar VN in 75 verhalen’ gemaakt. Aan de hand van deze persoonlijke verhalen wordt stilgestaan bij inspanningen voor vrede, veiligheid of een daad van medemenselijkheid en solidariteit.

Gebouwen uitgelicht

Van maandag 19 oktober tot en met zaterdag 24 oktober kleuren de fontein in de Hofvijver, de fontein op het Anna van Buerenplein, de Pier en het Reuzenrad, de Grote Marktstraat, het Stadhuis en het Vredespaleis blauw ter ere van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. ,,75 jaar Verenigde Naties is een belangrijke mijlpaal. Ook voor Den Haag, de internationale stad van vrede en recht. Juist in deze moeilijke tijden is het waardevol om stil te staan bij het belang van internationale samenwerking’’, aldus burgemeester Jan van Zanen

TV-uitzending NOS

Vrijdagavond 23 oktober zendt NPO 1 in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei een speciale programma uit over 75 jaar Verenigde Naties vanuit het Vredespaleis in Den Haag. De uitzending begint direct na het NOS-journaal om 20.25 uur. Tijdens de uitzending is niet alleen aandacht voor de geschiedenis, maar vooral ook voor de waarden van de VN, aan de hand van persoonlijke verhalen. Die verhalen worden ondersteund door muziek van een groot aantal artiesten, waaronder Jeangu Macrooy, Douwe Bob en Maan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.