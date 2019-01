Den Haag staat stil bij overlijden van bekende ADO-fan Harm Huttinga(65)

,,Mijn vrouw noemt ADO een soort obsessie en misschien is dat het ook wel”, zei Harm Huttinga eens toen hem gevraagd werd wat de club voor hem betekende. Stad en land struinde hij af. Niet alleen voor wedstrijden of trainingen van het eerste elftal, ook bij Jong ADO en ADO-vrouwen was hij een graag geziene gast. Eigenlijk overal waar ADO was, dook de rijzige supporter op. Altijd had hij wel wat urgents te bespreken; ADO was niet alleen zijn favoriete club maar vooral zijn grootste hobby.