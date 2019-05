Den Haag staat vandaag in teken van prins Harry

De Britse prins laat niet zomaar zijn maandag geboren zoon Archie en echtgenote Meghan alleen.Harry is in Den Haag met een missie waaraan hij zijn hart heeft verpand: de Invictus Games, de Spelen voor gewond geraakte militairen en veteranen. Prins Harry, zelf Afghanistan-veteraan, is een van de initiatiefnemers van de Games en komt vandaag om twaalf uur de aftrap geven voor het aftellen naar de internationale sportmanifestatie volgend jaar in Den Haag.

De stad is er super trots op om in 2020 van 9 tot en met 16 mei gastheer te zijn van deze Spelen die in 2014 voor het eerst zijn gehouden in Londen. De schitterende Sportcampus in het Zuiderpark is het decor van de editie van volgend jaar, en ook van de presentatie ervan vandaag.

500 internationale sporters voor 9 sporten

Aan de Invictus Games doen 500 sporters mee uit 20 landen. Zij komen uit in 9 sporten: boogschieten, atletiek, wielrennen, indoorroeien, powerliften, zitvolleybal, zwemmen, rolstoelbasketbal en rolstoelrugby.



Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif is voorzitter van de 2020 Invictus Games in Den Haag. Prinses Margriet is ere-voorzitter van het comité van aanbeveling en is er vandaag in die functie ook bij, evenals burgemeester Pauline Krikke. Zij had gisteren al een knuffeltje voor Archie ingepakt: de Haagse ooievaar. Ze is zelf vandaag nog jarig ook.

Volg hieronder live het bezoek van de prins aan de hofstad.