Den Haag start als eerste stad met uitrol van glasvezel: eind 2023 moeten alle huishoudens voorzien zijn

De gemeente Den Haag wil alle woningen in de stad zo snel mogelijk aansluiten op glasvezel. En dat moet met zo min mogelijk overlast voor inwoners gaan gebeuren. De telecombedrijven waarmee de gemeente samenwerkt verwachten dat ze in de tweede helft van 2023 alle huishoudens hebben voorzien.

Voor de uitrol van het glasvezelnetwerk werkt de gemeente Den Haag samen met KPN en Open Dutch Fiber/T-Mobile. ,,Extra bijzonder is dat Den Haag de eerste stad is in Nederland die op deze manier meer sturing geeft aan de uitrol van glasvezel”, zegt wethouder Economie Saskia Bruines. ,,Een snelle internetverbinding is onmisbaar in een samenleving die steeds verder digitaliseert.”

De afspraak van de gemeente met de partijen is dat er in eerste instantie alleen glasvezel wordt aangelegd in wijken waar nog geen glasvezelnetwerk aanwezig is. Volgens wethouder Hilbert Bredemeijer zijn dit ‘unieke afspraken’ in Nederland. ,,Inwoners en bedrijven in Den Haag profiteren hiervan. De uitrol van glasvezel brengt niet alleen supersnel internet, maar met deze aanpak wordt ook de overlast van de werkzaamheden voor de inwoners zoveel mogelijk beperkt.”

Volledig scherm Søren Abildgaard (CEO T-Mobile), wethouder Hilbert Bredemeijer, Jordi Nieuwenhuis (Board Member Open Dutch Fiber), Joost Steltenpool (algemeen directeur KPN Netwerk). © Gemeente Den Haag

‘In ieders belang’

Ook de samenwerkende partijen zien het belang van de aanleg van het netwerk. ,,Het is in het belang van iedere inwoner van Den Haag dat we de uitrol van het glasvezelnetwerk versnellen en de werkzaamheden zo soepel mogelijk laten verlopen”, zegt Jordi Nieuwenhuis van Open Dutch Fiber.

Samen met T-Mobile wordt er dit jaar nog begonnen met de aanleg in de wijken Leyenburg, Rustenburg, Oostbroek, Transvaalkwartier, Duinoord, Zeeheldenkwartier, Stationsbuurt, Spoorwijk, Groente- en Fruitmarkt en delen van Moerwijk, Regentessekwartier, Centrum, Schilderswijk en Laakkwartier.

