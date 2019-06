Den Haag steeds meer een ondernemersstad

Even vragen aan ‘Hoe vaak gebeurt het nou dat iemand ziek is en niemand kijkt naar die persoon om’

11:35 De Haagse wethouder Parbhudayal gaf in februari het officiële startsein voor een proef met Lief-en-Leedstraten in de hofstad. Enthousiaste bewoners uit straten in Leidschenveen en Ypenburg - gangmakers - kregen de beschikking over geld waarmee ze buren die dat nodig hebben een hart onder de riem kunnen steken.