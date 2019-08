Den Haag steeds populairder bij toeristen

Dat heeft het The Hague Marketing Bureau (zoals de VVV tegenwoordig heet) becijferd op verzoek van het AD. ,,Opvallend”, zegt woordvoerder Stefan Heger, ,,want vorig jaar begon de zomer supervroeg en vierden we 200 jaar Scheveningen met onder meer de Volvo Ocean Race.” Eind juni was drukker dan dezelfde periode vorig jaar, en in de hotels die de cijfers delen met THMB was gemiddeld minstens zeven op de tien kamers verhuurd, met een uitschieter naar 93 procent op een julidag. De kamerprijs liep op tot gemiddeld 140 euro per nacht in deze hotels. Dat bedrag is relatief hoog omdat ook een aantal zeer luxe hotels tussen zit, zoals Des Indes.