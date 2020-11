Den Haag stimuleert inwoners om decemberinkopen lokaal te doen

Met lokaal winkelen wil de gemeente er ook voor zorgen dat het aantal reisbewegingen beperkt blijft. Het blijft de bedoeling dat men gespreid inkopen komt doen, om zo drukte op piekmomenten te voorkomen. Wethouder Economie Saskia Bruines: ,,De lokale ondernemer staat voor een flinke uitdaging. Door onze boodschappen om de hoek te doen en de cadeaus voor de feestdagen bij lokale ondernemers te kopen, in bijvoorbeeld de Betje Wolffstraat, de Fahrenheitstraat of de Keizerstraat, geven we ze een steuntje in de rug. Onze boodschap is eenvoudig: koop lokaal. Dat kan fysiek, maar indachtig de maatregelen tegen corona natuurlijk ook telefonisch of digitaal.”