Den Haag stopt 300 miljoen in bereikbaarheid van de stad

Delen per e-mail

Dat maakt wethouder Robert van Asten vandaag bekend: ,,Door te investeren in de fiets, hoogwaardig en snel openbaar vervoer en het verbeteren van de verkeersveiligheid zetten we in op een leefbare, bereikbare en veilige stad voor de Hagenaars van nu en voor toekomstige generaties.”

De stad groeit en om Den Haag ook in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden is het belangrijk te investeren in de fiets en hoogwaardig openbaar vervoer en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Wethouder Robert van Asten: ,,Duurzaamheid en de menselijke maat zijn twee belangrijke criteria. Dus geven we ruim baan aan de fiets, maken we sprongen met het ov en geven we ruimte aan schoon vervoer en verbeteren we ook de doorstroom van het autoverkeer.”

Nieuwe trams - Leyenburgcorridor

Zo wordt er 35,3 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe trams. In 2026 wordt de laatste GTL8 tram vervangen door een nieuwe lagevloertram, die het instappen makkelijker maakt.

Verder heeft het college de ambitie om ZuidWest dichter bij de binnenstad te brengen én met lightrail te verbinden met het Westland.

Er is 3,5 miljoen beschikbaar voor de HagaHUB, een belangrijk regionaal lightrail- en busstation bij het HagaZiekenhuis Leyweg in Den Haag Zuidwest. In alle windrichtingen zijn bestemmingen rechtstreeks te bereiken.

En er wordt 15 miljoen euro geïnvesteerd in de Groene Schenkverbinding. Het huidige Schenkviaduct sluit niet goed aan op de Centrumring (S100/Lekstraat).

Ook moet de bereikbaarheid van Scheveningen en Kijkduin verder worden verbeterd.

Begin deze maand werd bekend gemaakt dat er vanuit de Eneco-middelen 40 miljoen euro wordt geïnvesteerd in Ruim baan voor de Fiets. Den Haag wil een echte fietsstad worden, voor álle Hagenaars, bezoekers en werknemers. In 2040 is de fiets het belangrijkste vervoermiddel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.