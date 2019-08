Den Haag stopt met verkoop van stukken grond aan zelfbouwers

Op 1 oktober sluit de Kavelwinkel van de gemeente Den Haag. In september zullen nog wat lappen grond in Laakhaven worden verkocht aan burgers, maar daarna stopt de stad hiermee. Dan verdwijnt ook het fenomeen dat belangstellenden dagenlang bivakkeren in het stadhuis om een eigen lapje grond te bemachtigen. In zes jaar zijn zo’n kleine 1600 woningen in aanbouw genomen, ‘een relatief klein aandeel in de woningbouw in de stad’, concludeert Revis.