Den Haag stopt miljoenen voor daklozen in spaarpotje: daklozenorganisaties woest

Boeteregen voor buitensla­pers: ‘Het helpt niet om daklozen op te jagen’

Er daalt een boeteregen neer op Haagse daklozen, meldt het Straatconsultaat bezorgd. In het centrum, in Overbosch en op Scheveningen zouden mensen geregeld op de bon worden geslingerd, omdat ze buiten slapen. Maar dat is tegen de afspraken: “Het is volstrekt zinloos om daklozen die al helemaal niets hebben te bekeuren".

6 november