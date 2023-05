Den Haag te vol? Dan bouw je die huizen gewoon in Westland: ‘Dat is toch een agrarisch bedrijventerrein’

Arjen Robben ziet RKAVV winnen en trainer boos om eigen veld: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Alleen voor de divisieclubs stond er dit weekend een programma gepland, maar ook in die duels gebeurde er weer opmerkelijke dingen. Zo verlengde Lex Immers zijn contract, was Arjen Robben aandachtig tegenstander bij RKAVV en was trainer Ronald Hes niet te spreken over het hoofdveld van nota bene zijn eigen club. Wat gebeurde er nog meer? Met dit overzicht ben je helemaal bij.