Den Haag telt al achttien Broodfondsen, welke zelfstandige ondernemers willen ook meedoen?

Update Steekpar­tij in woning aan Hoefkade, verdachte aangehou­den

In een woning aan de Hoefkade in Den Haag heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een steekpartij plaatsgevonden. De politie laat weten dat een 58-jarige vrouw zwaargewond is geraakt bij de steekpartij. Een 55-jarige man is aangehouden.

11 juni