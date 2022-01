Den Haag telt meer halsbandparkieten dan huismussen: ‘Stad is te schoon’

De huismus. Een klein zangvogeltje van zo’n vijftien centimeter groot. Een deugniet met een relatief grote snavel en met vaak bruine kleuren. Uit de Nationale Tuinvogeltelling van vorig jaar blijkt dat Den Haag helemaal geen goed thuis meer is voor deze vogel. Landelijk werd de vogelsoort in 2021 het meeste gespot. 514.993 keer om precies te zijn. In Den Haag eindigde de mus echter pas op de tiende plek met 1427 meldingen.



De stad is niet comfortabel meer voor de vogel. En dus zoekt de huismus andere plekken. ,,Kort door de bocht: het ligt aan de verdichting van de grote steden in het algemeen”, legt Martin van den Hoorn (48), stadsecoloog in Den Haag uit. ,,Er is steeds minder groen en meer steen. En dat is precies waar een huismus goed bij gedijt. Groen, een heg. Maar die heggen zijn in steden vervangen door schuttingen. De daken geïsoleerd. De tuinen betegeld. De huismus kan zich in de betegelde tuinen niet meer in een hegje verschuilen voor de buurtkat. Of in het mulle zand eronder een zandbadje nemen. Er is steeds minder ruimte voor het dier.”